Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол и передача Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Нэшвилл»

Гол и передача Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась с разгромным счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Это победа стала для «Эвеланш» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Натан Маккиннон (2+1) и Александр Керфут (1+2). Первый шатаут в сезоне оформил голкипер гостей Филипп Грубауэр, который совершил 38 сейвов.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 19 минут 42 секунды, отметился голом и результативной передачей, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Задорова также доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 01:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0 : 5
0:1, 0:2, 0:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Маккиннон (Задоров, Керфут) – 03:05 (5x5), 0:2 – Керфут (Рантанен, Маккиннон) – 34:41 (5x4), 0:3 – Ландеског (Жирар, Сёдерберг) – 38:02 (4x4), 0:4 – Маккиннон (Бэрри, Керфут) – 49:59 (5x4), 0:5 – Задоров (Андригетто, Сёдерберг) – 56:42 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент