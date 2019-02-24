Гол и передача Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Нэшвилл»

«Колорадо Эвеланш» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась с разгромным счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Это победа стала для «Эвеланш» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Натан Маккиннон (2+1) и Александр Керфут (1+2). Первый шатаут в сезоне оформил голкипер гостей Филипп Грубауэр, который совершил 38 сейвов.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 19 минут 42 секунды, отметился голом и результативной передачей, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Задорова также доступно на официальном сайте НХЛ.