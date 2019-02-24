Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Lincoln Financial Field» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Якуб Ворачек, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиотт отразил 40 бросков из 43.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 17 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и забросил шайбу. Защитник хозяев Иван Проворов окончил матч с показателем полезности «-2».

Видео гола Малкина также доступно на официальном сайте НХЛ.