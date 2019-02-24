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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Lincoln Financial Field» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Якуб Ворачек, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиотт отразил 40 бросков из 43.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 17 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и забросил шайбу. Защитник хозяев Иван Проворов окончил матч с показателем полезности «-2».

Видео гола Малкина также доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 3
1:1, 0:1, 2:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Летанг) – 07:59 (5x5), 1:1 – Кутюрье (Линдблом, Ворачек) – 12:06 (5x5), 1:2 – Шульц (Кросби, Хёрнквист) – 30:01 (5x5), 1:3 – Малкин (Кессел, Астон-Риз) – 46:29 (5x5), 2:3 – ван Римсдайк (Ворачек, Жиру) – 56:56 (5x4), 3:3 – Ворачек (Кутюрье) – 59:40 (6x5), 4:3 – Жиру (Патрик, Санхайм) – 61:59 (3x3)
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