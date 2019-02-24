«Оттава» обменяла Райана Дзингела в «Коламбус»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» обменял нападающего Райана Дзингела в «Коламбус Блю Джекетс», информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В обратном направлении проследует канадский нападающий «мундиров» Энтони Дюклер. В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 11 шайб и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафного времени.

Кроме того, «Блю Джекетс» получат драфт-пик 7-го раунда драфта-2019. Взамен «Оттава» получила выбор во втором раунде драфта-2020, а также условный выбор во втором раунде драфта-2021.

В нынешнем сезоне 26-летний Дзингел провёл 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 22 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи при показателе полезности «-13» и 29 минутах штрафного времени.