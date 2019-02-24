Хэмьюс получил травму после столкновения коленом в колено с Задоровым

«Колорадо Эвеланш» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась с разгромным счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Эта победа стала для «Эвеланш» четвёртой кряду.

Одним из главных действующих лиц матча стал российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров. Он провёл на льду 19 минут 42 секунды, отметился голом и результативной передачей, совершил четыре силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «+2». В конце второго периода после столкновения коленом в колено с Задоровым травму получил защитника «Нэшвилла» Дэн Хэмьюс.

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По три балла в составе победителей набрали Натан Маккиннон (2+1) и Александр Керфут (1+2). Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Филипп Грубауэр, который совершил 38 сейвов.