Расмус Далин установил рекорд НХЛ по победным голам среди 18-летних защитников

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Автором победной шайбы стал шведский защитник «клинков» Расмус Далин. В активе первого номера драфта НХЛ 2018 года стало 34 (8+26) очка в 61 матче сезона при показателе полезности «+2». В среднем за игру он проводит на льду 20 минут 51 секунду. При этом 18-летний защитник забросил третью победную шайбу в дебютном сезоне НХЛ.

Далин установил рекорд лиги по победным голам среди 18-летних защитников, превзойдя достижение Фила Хаусли и защитника «Флориды Пантерз» Аарона Экблада (по две шайбы). Отметим, что Фил Хаусли в данный момент является главным тренером «Сэйбрз».