Кросби: нельзя так упускать лидерство, «Питтсбург» должен был выигрывать

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ).

«На протяжении большей части матча мы играли хорошо. Но нельзя так упускать лидерство. К сожалению, мы позволили им снова ожить и отобрать у нас победу. Но нужно идти дальше, извлекая выводы из таких моментов. Борьба за плей-офф продолжается.

Травмы защитников? Это не типичная ситуация, но, считаю, мы неплохо справились. Оставшиеся в строю четыре защитника сыграли очень много минут и действовали хорошо. Нужно извлечь уроки из того, что случилось, потому что это был словно матч плей-офф. А что касается приёма Симмондса, то я видел повтор. Он ударил в голову, был контакт с головой Дюмулина», — приводит слова Кросби «твиттер» Pens Inside Scoop.