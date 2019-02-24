Мюррей — о голе Ворачека: я обязан был играть внимательней

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ) взял вину на себя за гол Якуба Ворачека. Чешский форвард перевёл игру в овертайм на исходе третьего периода.

«Я не видел момента броска, когда «Филадельфия» сравняла. Конечно, мне нужно было сыграть лучше. Соперник много бросал по воротам через трафик, я обязан был играть внимательней», — признал Мюррей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Самым результативным игроком встречи стал Ворачек, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиотт отразил 40 бросков из 43.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 17 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и забросил шайбу. Защитник хозяев Иван Проворов окончил матч с показателем полезности «-2».