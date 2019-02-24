Зюзин: этот сезон должен стать уфимским, «Салавату» некуда отступать

Экс-тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ 1996 года Андрей Зюзин поделился мнением о серии уфимской команды с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Многих в Башкортостане обнадежило последнее зеленое дерби, когда «Салават Юлаев» показал характер и на последних секундах вырвал победу в том стиле, которым раньше отличался как раз «Ак Барс». Матч продемонстрировал потенциал нашего клуба, его умение подняться с колен. Не нужно забывать и о том внимании, которое уделяет команде новый глава республики, все-таки «Салават» — это федеральный проект.

«Магнитка» провела качественный чемпионат, добавляла по ходу сезона. Это большой клуб с традициями, его невозможно недооценить. Но всё-таки не нужно забывать то, что в «Металлурге» наступает новая эра, о чём ещё перед стартом сезона заявили её руководители, предоставив клубу два сезона на перестройку. У соперника много молодых местных воспитанников — Дронов, Неколенко, Дорофеев, Бобряшов, кстати, первый по потенциалу напоминает мне Арзамасцева, которого два года назад в нашем «Салавате» я называл самым перспективным защитником страны.

Возвращаясь к расстановке, если сравнивать партию Уфы и Магнитки с шахматами, то у соперника есть ферзи — Мозякин и Кошечкин. Но более сбалансированная позиция всё же у нас, игроков среднего звена, роль которых в плей-офф переоценить невозможно, у «Салавата» больше. Этот сезон должен стать уфимским, нам отступать некуда. Тогда как Магнитогорск имеет запас во времени и делает задел на будущее. К слову, в стратегическом плане «Металлургу» могу только позавидовать, такой работы «Салавату», а также другим фаворитам Востока пока не совсем хватает», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.