Овечкин вышел на 16-е место в НХЛ по голам в равных составах, впереди — Лемье

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию. Нападающий отметился заброшенной шайбой в пятом матче подряд. Овечкин, забросив 404-ю шайбу в равных составах, вышел на 16-е место в НХЛ по этому показателю, превзойдя результат Ги Лефлёра. Следующей целью Александра являются позиции Марио Лемье (405). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (617).

Овечкин нанёс восемь бросков в створ ворот и провёл пять силовых приёмов за 22 минуты 20 секунд на льду. У Евгения Кузнецова одна результативная передача и показатель полезности «+2» за 20 минут 2 секунды. Защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «–1» и нанёс два броска за 21 минуту 32 секунды пребывания на льду.