Генменеджер «Далласа: с Цуккарелло мы будем больше забивать

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал обмен с «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого состав «звёзд» пополнил Матс Цуккарелло.

«С ним мы будем больше забивать. Он атакующий игрок и усилит наши возможности в нападении. Он играет очень активно, всегда преследует шайбу. Одним словом, играет правильно», — цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.

Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.



Выбор во втором раунде драфта 2019 года станет выбором первого раунда, если «Старз» выйдут в финал Западной конференции и если Цуккарелло сыграет как минимум в 50% игр «Далласа» за первые два раунда плей-офф.



Также выбор в третьем раунде драфта 2020 года станет выбором первого раунда, если «Даллас» подпишет контракт с хоккеистом в межсезонье.