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Стали известны сочетания звеньев «Ак Барса» перед началом серии с «Авангардом»

Стали известны сочетания звеньев «Ак Барса» перед началом серии с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» провёл открытую тренировку в «Татнефть Арене» перед началом четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом», информирует официальный сайт казанского клуба. Первые матчи серии пройдут 25 и 27 февраля в Балашихе. В Казани команды сыграют 1 и 3 марта.

Вратари: Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков, Иван Акмурзин
Зелёные: Пол Постма – Андрей Педан, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведу
Красные: Никита Лямкин – Роман Абросимов, Владимир Ткачёв – Вячеслав Основин – Михаил Глухов
Оранжевые: Альберт Яруллин – Андрей Марков, Артём Лукоянов – Артём Михеев – Алексей Потапов, Данис Зарипов
Синие: Роман Манухов – Дмитрий Юдин, Роб Клинкхаммер – Александр Свитов – Станислав Галиев

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