Лукоянов: у «Авангарда» Бузова есть, нам будет ещё сложнее

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал, как нужно играть с «Авангардом», чтобы добиться победы в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Начинается самое интересное, вся команда настроена. Все знают цену победы, поэтому мы пойдём к этому все вместе, от игры к игре будем идти. А там будет видно. Тут уже ничего не нужно исправлять, надо просто играть. В каждом матче нужно идти в бой, как в последний раз. Здесь уже ничего, в общем-то, не исправишь – каждый игрок должен делать то, что умеет.

Что скажу о сопернике? Хорошая команда, у них сбалансированный состав, все звенья равны, все забивают. Отличный коллектив, мы знаем, что просто не будет. Тем более у них Бузова есть, нам будет ещё сложнее. Будем бороться, играть не только за себя, но и отстаивать чемпионство, показывать хороший хоккей для болельщиков», — цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».