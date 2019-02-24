И. Воробьёв: ни один нормальный тренер не распространяется по травмам перед ПО

Главный тренер СКА Илья Воробьёв не стал комментировать состояние травмированных игроков перед началом серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».
«Регулярный чемпионат – это одна часть сезона, а подводить итоги лучше в конце сезона. Подготовка к плей-офф идёт в штатном режиме. Вчера был выходной, сегодня все собрались с новой энергией, новыми силами. Работаем.
Херсли и Зубарев не принимали участие в тренировке? Это однодневное, завтра уже будут в строю. По травмам перед плей-офф ни один нормальный тренер не распространяется. Я бы себе в ногу выстрелил, если бы что-то сейчас сказал. Кто начнёт серию в воротах? Мы секреты пока не выдаём», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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