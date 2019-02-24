Кузьменко: СКА уже забыл регулярный чемпионат, сейчас самое главное – плей-офф

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

«Настроение хорошее, жду не дождусь начала плей-офф. Все на позитиве, готовимся, работаем. Сейчас уже немного вышли из-под нагрузки, все находятся в тонусе и рвутся в бой. «Спартак» — хорошая агрессивная команда, будет хорошая тяжёлая серия. Надеюсь, мы сможем показать наш лучший хоккей и добьёмся желаемого результата.

Победы в последних шести матчах регулярки? То, что было в регулярном чемпионате, обнуляется. Уже забыли, как его провели, сейчас самое главное – плей-офф», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Расписание игр: 26 февраля, 28 февраля, 2 марта, 4 марта и, если потребуется, 6 марта, 8 марта, 10 марта.