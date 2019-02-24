И. Воробьёв: «Спартак» — добротная команда с хорошим составом

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

«Не ожидали, на кого попадём, смотрели, что это может быть каждая из четырёх команд. Получилось, что «Спартак». Перед встречей с любой командой, не только со «Спартаком», надо обращать внимание на все детали и мелочи, тут всё важно. «Спартак» — хорошая добротная команда с хорошим составом. Последний матч с ними у нас сложился довольно хорошо, но до этого здесь в овертайме только выиграли. Хорошая команда, готовимся. Плей-офф это совсем другая игра, тут надо быть во всеоружии и готовиться к каждому сопернику», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Расписание игр: 26 февраля, 28 февраля, 2 марта, 4 марта и, если потребуется, 6 марта, 8 марта, 10 марта.