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Чайковски: Крикунов известен сложными тренировками, ему подходит такой стиль

Чайковски: Крикунов известен сложными тренировками, ему подходит такой стиль
Хоккей / КХЛ

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился впечатлениями от пребывания в столице России и рассказал о методах тренировок наставника — Владимира Крикунова.

«Москва — супер, красивый город. К сожалению, я ещё не успел увидеть столько, сколько бы хотелось, потому что мы постоянно находимся на базе или играем матчи. Кроме того, в таком графике иногда хочется провести время дома и просто отдохнуть. То есть времени мало. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что город классный. По крайней мере, по Словакии пока не скучаю, всё нормально.

Тренировки и сейчас у нас сложные. Например, перед недавним матчем с «Металлургом» у команды было три тренировочных занятия. Это физически сложно. Но так должно быть — это старая школа. Крикунову такой стиль тренировок подходит, и он известен сложными упражнениями. Поэтому мы стараемся его слушать», — приводят слова хоккеиста «Известия».

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