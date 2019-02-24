«Ак Барс» объявил состав на первые выездные матчи серии плей-офф с «Авангардом»

«Ак Барс» отправился в Москву, откуда будет добираться до Балашихи, где пройдут первые матчи серии плей-офф с «Авангардом», сообщает пресс-служба казанского клуба.



На выезд оправились 27 хоккеистов:



Вратари: Иван Акмурзин, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;



Защитники: Роман Абросимов, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;



Нападающие: Джастин Азеведу, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Алексей Потапов, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.



Первые матчи серии пройдут в Балашихе 25 и 27 февраля. Обе игры начнутся в 19:30 мск.

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