Черри: Макдэвиду дали два матча дисквалификации только за то, что он Макдэвид

Известный североамериканский телеведущий Дон Черри прокомментировал двухматчевую дисквалификацию капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида за удар в голову защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Нику Ледди.
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«Считаю, Макдэвид заслужил наказание на один матч, а не на два. Он ведь почти не трогал этого парня! Хотя действительно, контакт с головой соперника был, так что это дисквалификация на один матч. Уважаемый шериф Паррос, мне жаль тебя. Ты дал два матча Макдэвиду только потому, что он Макдэвид», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner на телеканале Sportsnet.
Видео эпизода можно посмотреть на канале Sporstnet в YouTube.
Бывший тафгай Джордж Паррос в настоящий момент работает в дисциплинарном департаменте НХЛ по безопасности игроков.