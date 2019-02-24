QMJHL: Князев стал первой звездой матча, Котков — второй, Абрамов — третьей

«Шикутими Садженинс» обыграл «Викториавиль Тигрес» со счётом 4:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Главной юниорской лиги Квебека.



Первой звездой игры признан российский защитник «Шикутими» Артемий Князев, забросивший одну шайбу и оформившую одну голевую передачу. Второй звездой стал соотечественник и одноклубник Князева, форвард Владислав Котков, забросивший две шайбы. Третьей звездой назван нападающий «Викториавиля» Михаил Абрамов, набравший 2 (1+1) очка. Нападающий «Тигрес» Егор Сердюк забросил шайбу и отдал результативную передачу.

В этом сезоне 18-летний Князев набрал 28 (11+17) очков в регулярном чемпионате, 19-летний Котков — 48 (26+22), 17-летний Абрамов — 45 (11+34), 17-летний Сердюк — 56 (23+33).