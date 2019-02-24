Крикунов: Ерёменко начнёт серию с «Йокеритом», Бочаров заболел

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что голкипер Александр Ерёменко начнёт серию первого раунда плей-офф с «Йокеритом».

Расписание плей-офф Кубка Гагарина-2018/19

«Бочаров заболел, он должен был играть, но теперь Ерёменко будет в воротах. Ещё неизвестно, насколько серьёзно заболел, как выздоровеет — будет играть.



Победы в матчах с «Йокеритом» придают уверенности, а не расслабляют, потому что команда сильная. Там практически все — игроки сборной Финляндии, там квалифицированные канадские и американские нападающие, очень хорошая команда», — приводит слова Крикунова ТАСС.



Матчи состоятся 25 и 27 февраля, 1 и 3 марта, а также, если потребуется, 5 марта, 7 марта и 9 марта.