Анисимов: департамент судейства никогда не закрывался от СМИ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги семинара с участием судей, которые будут работать на матчах плей-офф.



«Прежде всего попросили, чтобы все ребята были максимально внимательными, а также максимально быстро принимали решение при просмотре моментов. В плей-офф цена ошибки возрастает в разы. Если говорить о частностях, обратили внимание на все моменты, связанные с атакой вратаря, в том числе тренерские запросы на блокировку голкипера. Лайнсменам ещё раз напомнили о правилах при вбрасываниях, а также о том, как правильно разнимать драки. По всем моментам посмотрели большой видеоряд.



Хотел бы подчеркнуть, что департамент судейства никогда не закрывался от СМИ. Мы открыты для общения. Кроме того, на сайте КХЛ будут выходить разъяснения по каждому моменту, связанному с тренерскими запросами. По возможности это будет делаться максимально оперативно», — приводит слова Анисимова пресс-служба КХЛ.

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