Проворов — о победе в дерби: «Филадельфия» никогда не сдаётся и играет до конца

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ). Игра состоялась на футбольном стадионе под открытым небом. По ходу игры «лётчики» проигрывали со счётом 1:3.



«Игра была интересной. Матч прошёл на футбольном стадионе при большом количестве болельщиков. У меня осталось много приятных впечатлений. Хорошо, что мы одержали победу.



Дождь? Шайба, конечно, не скользила, была плохая видимость. Впрочем, мы старались не обращать на это внимания. Команда продолжила играть в свой хоккей и добилась итоговой победы.



Мы вышли на третий период с хорошим настроем и действовали активно. «Филадельфия» продолжала атаковать и сумела дожать соперника. Наша команда не сдаётся и играет до конца, поэтому она и смогла выиграть», — сказал Проворов в интервью официальному сайту НХЛ.

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