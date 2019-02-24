Панин: даже не помню, что было в последней игре с «Металлургом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».



«Перед плей-офф самые хорошие ощущения, мысли и настроение. Подготовка отличной была. Смотрел игру «Ак Барса» с «Металлургом», хороший матч был. Лично для меня не было какого-то принципиального момента, что нужно на кого-то обязательно выйти. Я думаю, что у многих так.



Я даже не помню, что было в последнем матче с «Металлургом» (уфимская команда проиграла со счётом 0:4. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому ничего не могу сказать. Матчей очень много в чемпионате, и если задумываться после каждой игры, то ничего хорошего из этого не получится. Сделали выводы и теперь работаем над ошибками, играем дальше», — приводит слова Панина «Горобзор».