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Кагарлицкий: против нашего звена целый год играют плотно, мы привыкли к этому

Кагарлицкий: против нашего звена целый год играют плотно, мы привыкли к этому
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о состоянии команды перед серией плей-офф с «Йокеритом».

«Сегодня хорошо поработали. Также остались положительные эмоции после победы в заключительном матче в регулярке — это дало нам дополнительную энергию и уверенность. Поэтому подходим к плей-офф в хорошем настроении и отличной физической форме. Надеюсь, что команде воздастся за её труды.

Против нашего звена уже целый год играют плотно. Все видят, как мы действуем и в полном составе, и в большинстве. В 80 процентах моментов в матчах против нас выходят удерживающие звенья, поэтому в течение сезона ребята к этому привыкли. Дальше всё будет зависеть только от нас.

Конечно, хотелось бы, чтобы наши болельщики видели первые игры плей-офф на домашнем стадионе. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что будем начинать на выезде. Но скоро мы вернёмся домой и, надеюсь, порадуем их», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Динамо».

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