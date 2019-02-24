Дорион: «Оттава» довольна перспективами после обменов Дюшейна и Дзингела

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал последние сделки с участием клуба. Канадскую команду покинули форварды Мэтт Дюшейн и Райан Дзингел, которых обменяли в «Коламбус Блю Джекетс».



«Мы довольны перспективами, которые открылись перед командой после этих обменов. Два выбора во вторых раундах, полученных за Дзингела, позволят серьёзно углубить резервы на драфтах в ближайшие три года, что поможет команде перестроить состав. В лице Дюклера «Оттава» приобрела талантливого молодого нападающего, способного забивать голы. Мы хотим предоставить ему шанс добиться с нами успеха, рассчитываем, что скорость и мастерство позволят ему стать частью будущего нашей команды», — приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют? Расчёт на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.