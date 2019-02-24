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Врио главы Башкортостана: «Салавату» нужно претендовать на Кубок Гагарина

Врио главы Башкортостана: «Салавату» нужно претендовать на Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров посетил тренировку «Салавата Юлаева» и пожелал команде удачи в плей-офф. В первом раунде уфимский клуб сыграет с «Металлургом».

«Салават Юлаев» для нас — команда номер один, настоящая хоккейная элита. Все мы гордимся клубом, болеем за него, живем его игрой. Это в сердце каждого жителя. Сегодня у нас особая встреча — начинается плей-офф. Команда у вас сильная, дружная, атмосфера в коллективе очень хорошая — взаимовыручка, поддержка, товарищеское отношение.

Мне кажется, что с такой командой нужно претендовать на максимально возможные победы, на Кубок Гагарина. Поэтому смотрите далеко, стремитесь к звёздам — и всё должно получиться. Мы на вас очень надеемся. Порадуйте болельщиков. Они у вас очень верные, преданные, сплочённые. Мы вместе должны оправдать их надежды», — приводит слова Хабирова официальный сайт уфимского клуба.

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«Динамо» уступило только СКА и ЦСКА, «Магнитка» — первая на Востоке, а «Адмирал» и «Сибирь» выше «Салавата».
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