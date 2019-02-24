«Бостон» подписал контракт с 36-летним форвардом Ли Стемпняком

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» подписал контракт до конца сезона с нападающим Ли Стемпняком, сообщает пресс-служба «медведей».



36-летний хоккеист заключил контракт с зарплатой в $ 650 тыс. Ранее американец заключил пробное соглашение с «медведями» и провёл четыре матча в АХЛ в составе «Провиденс Брюинз». Он набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1» и четырёх штрафных минутах. «Бостон» выставил игрока на драфт отказов для того, чтобы отправить его в фарм-клуб.



Стемпняк провёл 909 матчей НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Финикс Койотс», «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Виннипег Джетс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».



В прошлом сезоне он забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач в 37 матчах регулярного чемпионата в составе «ураганов».

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