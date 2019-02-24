Яндач: опытный тренер по состоянию команды заранее знает исход серии

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился ожиданиями от предстоящих матчей плей-офф. В первом раунде плей-офф «Магнитка» встретится с «Салаватом Юлаевым».



«Тренеры часто повторяют, что судьбу плей-офф решает не только класс игроков, но и их самоотдача, воля к победе. В моей карьере было несколько случаев, когда именно эти качества позволяли нам одолеть записного фаворита и пройти дальше. Скажу больше: опытный наставник по состоянию своих подопечных, их настрою и атмосфере внутри команды заранее понимает, какой исход, скорее всего, ждёт серию. Другое дело, он никогда не признаётся в этом вслух. Я тоже не буду нарушать эту традицию. Скажу так: в свою команду я верю.



За оставшееся до начала плей-офф время многое успеть уже не получится. Дать игрокам немного отдыха, провести качественное восстановление, настроиться на тяжёлые матчи. В этом смысле куда большая нагрузка падает на наставников. Вот уже второй день я со своими коллегами сижу на стадионе в комнате для тренеров и готовлюсь к предстоящим поединкам. Просвета в ближайшее время у нас не предвидится», — приводит слова Яндача пресс-служба КХЛ.

Таблица КХЛ за вторую половину регулярки. «Магнитка» — фаворит Востока? «Динамо» уступило только СКА и ЦСКА, «Магнитка» — первая на Востоке, а «Адмирал» и «Сибирь» выше «Салавата».