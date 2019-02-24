Крикунов: если будет предложение, готов остаться в «Динамо» на следующий сезон

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что был бы не против продолжить работу с бело-голубыми.

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«Новый контракт? Мы с Валерием Павлиновичем Шанцевым поговорили на эту тему. Он спросил: «Что ты думаешь делать на следующий год?». Я говорю, что готов остаться, если будет предложение. На этом и остановились», — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.



Крикунов возглавил «Динамо» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Владимира Воробьёва. Московская команда заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с финским «Йокеритом». Первый матч серии пройдёт завтра, 25 февраля, в Хельсинки.