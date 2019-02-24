Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице США и закончилась со счётом 6:5 ОТ в пользу хозяев.



Капитан столичной команды Александр Овечкин не сумел отметиться результативным броском и прервал голевую серию из пяти матчей. Россиянин продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги с 44 заброшенными шайбами. При этом он отметился результативной передачей.



В составе победителей точными бросками отметились: Никлас Бекстрём (дважды), Михал Кемпны, Том Уилсон, Ник Дауд и Евгений Кузнецов, отличившийся в овертайме. У гостей дубль оформил Брэди Шей, по голу забили Крис Крайдер, Джимми Веси и Владислав Наместников.

Гол Кузнецова в овертайме принёс «Вашингтону» победу в игре с «Рейнджерс»