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Овечкин приблизился к Ягру по числу очков, набранных в овертаймах

Овечкин приблизился к Ягру по числу очков, набранных в овертаймах
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице США и закончилась со счётом 6:5 ОТ в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан столичного клуба Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей, но при этом отметился результативной передачей. Форвард поучаствовал в голе соотечественника Евгения Кузнецова. Овечкин набрал 34-е очко в овертаймах матчей регулярных чемпионатов и приблизился к Яромиру Ягру (35 очков), занимающему второе место в истории лиги. Рекордсменом является Патрик Элиаш, набравший 37 результативных баллов.

В составе победителей точными бросками отметились: Никлас Бекстрём (дважды), Михал Кемпны, Том Уилсон, Ник Дауд и Евгений Кузнецов, отличившийся в овертайме. У гостей дубль оформил Брэди Шей, по голу забили Крис Крайдер, Джимми Веси и Владислав Наместников.

Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей
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