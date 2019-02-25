«Чикаго» — «Даллас»: Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне

«Даллас Старз» гостит у «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В конце первого периода при счёте 1:0 в пользу «звёзд» нападающий Александр Радулов отметился результативным броском и укрепил преимущество своей команды. Россиянин воспользовался передачей Миро Хейсканена и переиграл в ближнем бою голкипера «индейцев». Для Радулова этот гол стал 17-м в нынешнем сезоне. Кроме того, на счету уроженца Нижнего Тагила 31 результативная передача.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.

Радулов пропустил предыдущий матч команды с «Каролиной Харрикейнз» из-за болезни. Без 32-летнего россиянина клуб из штата Техас потерпел поражение в домашней игре со счётом 0:3.