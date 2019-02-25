Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1) и Матс Цуккарелло (1+1). Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 44 броска из 47.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1). Это поражение стало для «Ред Уингз» пятым кряду. Главным героем встречи стал капитан «Шаркс» Джо Павелски, который оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 4
0:2, 2:1, 1:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Факса (Цуккарелло, Дикинсон) – 11:35 (5x5), 0:2 – А. Радулов (Хейсканен) – 17:28 (5x5), 0:3 – Цуккарелло (Сегин, Линделль) – 21:44 (5x5), 1:3 – Куниц (Крюгер, Кит) – 22:58 (5x5), 2:3 – Каджула (Кит, Густафссон) – 35:37 (5x5), 3:3 – Тэйвз (Густафссон) – 44:16 (5x4), 3:4 – Спецца (А. Радулов, Клингберг) – 48:55 (5x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 5
2:1, 1:3, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Хед (Власик, Лабанк) – 03:46 (5x5), 1:1 – Хельм (Абделкейдер, Грин) – 14:39 (5x5), 2:1 – Нюквист (Ларкин, Бертуцци) – 19:23 (5x5), 3:1 – Грин (Абделкейдер, Манта) – 28:00 (6x5), 3:2 – Бёрнс (Майер, Кутюр) – 33:50 (5x5), 3:3 – Павелски (Торнтон, Бёрнс) – 35:50 (5x4), 3:4 – Павелски (Власик, Гертл) – 36:45 (5x5), 3:5 – Павелски (Кутюр) – 59:00 (en)
«Чикаго» — «Даллас»: Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент