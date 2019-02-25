Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1) и Матс Цуккарелло (1+1). Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 44 броска из 47.
Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1). Это поражение стало для «Ред Уингз» пятым кряду. Главным героем встречи стал капитан «Шаркс» Джо Павелски, который оформил хет-трик.