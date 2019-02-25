Победный гол Кузнецова в овертайме — в обзоре матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице США и закончилась со счётом 6:5 ОТ в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Гости открыли счёт на 21-й секунде стараниями Криса Крайдера, но хозяева сумели не только отыграться в ходе первого периода, но и вышли вперёд. Сначала точным броском отметился Никлас Бекстрём, а затем ворота Хенрика Лундквиста поразил Михал Кемпны. Во втором игровом отрезке Том Уилсон реализовал большинство, на что «синерубашечники» ответили голом Брэди Шея. Джимми Весси восстановил паритет, но «Кэпиталз» ответили точными бросками Ника Дауда и Бекстрёма. Владислав Наместников реализовал большинство и сократил отставание до минимума, а на последней минуте основного времени Шей сравнял счёт. В овертайме победу столичной команде принёс Евгений Кузнецов.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

Кузнецов провёл на льду 18 минут 32 секунды, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-1», у Александра Овечкина голевая передача и три броска за 19 минут 56 секунд. Защитник Дмитрий Орлов отметился голевым пасом, двумя силовыми приёмами, одним удалением и тремя заблокированными бросками за 22 минуты 9 секунд.У Наместникова один бросок и четыре хита за 20 минут 21 секунду, Павел Бучневич провёл на льду 15 минут 7 секунд и заработал показатель полезности «-1».