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Передача Тарасенко не помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

Передача Тарасенко не помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:2.

В составе победителей отличились Джейсон Цукер и Райан Донато, недавно пополнивший состав «дикарей». У «блюзменов» заброшенная шайба на счету Алекса Пьетранджело.

На счету российского нападающего гостей Владимира Тарасенко результативная передача, 4 броска в створ и 4 силовых приёма за 20.02 на льду. Иван Барбашёв сыграл 12.06 (2.30 – в меньшинстве).

В параллельной встрече с аналогичным счётом, но в основное время «Калгари Флэймз» взял верх над «Оттавой Сенаторз».

У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд и Остин Чарник, принёсший победу «Калагри» за 41 секунду до истечения основного времени. У «сенаторов» гол на счету Брэди Ткачука.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Цукер (Стаал, Пэтерин) – 31:42 (5x5), 1:1 – Пьетранджело (Бозак, Тарасенко) – 47:26 (5x4), 2:1 – Донато (Паризе, Бродин) – 62:29 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Баклунд (Беннетт) – 04:07 (5x5), 1:1 – Ткачук (Шабо) – 35:38 (5x5), 1:2 – Чарник (Фролик, Янковски) – 59:19 (5x5)
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