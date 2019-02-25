Передача Тарасенко не помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:2.

В составе победителей отличились Джейсон Цукер и Райан Донато, недавно пополнивший состав «дикарей». У «блюзменов» заброшенная шайба на счету Алекса Пьетранджело.

На счету российского нападающего гостей Владимира Тарасенко результативная передача, 4 броска в створ и 4 силовых приёма за 20.02 на льду. Иван Барбашёв сыграл 12.06 (2.30 – в меньшинстве).

В параллельной встрече с аналогичным счётом, но в основное время «Калгари Флэймз» взял верх над «Оттавой Сенаторз».

У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд и Остин Чарник, принёсший победу «Калагри» за 41 секунду до истечения основного времени. У «сенаторов» гол на счету Брэди Ткачука.