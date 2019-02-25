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Арбитры засчитали спорный гол в ворота Худобина

Арбитры засчитали спорный гол в ворота Худобина
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу гостей.

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В концовке второго периода судейская бригада засчитала спорный гол в ворота голкипера «звёзд» Антона Худобина. Шайба пересекла линию ворот, но при этом оказалась в ловушке российского голкипера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джона Шэннона.

Худобин отразил 44 броска из 47. Нападающий клуба из штата Техас Александр Радулов записал на свой счёт гол и голевую передачу. Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».

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А ещё у «Далласа» «сломались» Цуккарелло и Джейми Бенн.
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