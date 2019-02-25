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«Аризона» победила «Виннипег», несмотря на гол Лайне, у Куликова «-2» и 10 хитов

«Аризона» победила «Виннипег», несмотря на гол Лайне, у Куликова «-2» и 10 хитов
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1.

Счёт на третьей минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» открыл финский форвард гостей Патрик Лайне. Через три минуты Брэд Ричардсон восстановил равновесие. В середине второго игрового отрезка хозяев вперёд вывел Лоусон Круз. Вскоре Клейтон Келлер увеличил преимущество «койотов». Точку в матче поставил Джош Арчибальд, поразивший пустые ворота.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «-2», 2 броска в створ, 10 силовых приёмов и 2 блок-шота за 14.15 на льду. У Ильи Любушкина «+1», 3 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 12.04.

«Аризона» одержала третью победу подряд и закрепилась на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Виннипег» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах. «Джетс» (78) – третьи.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2019, понедельник. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лайне (Уилер, Коннор) – 02:11 (5x4), 1:1 – Ричардсон (Хиностроза, Голигоски) – 05:43 (5x5), 2:1 – Круз (Яльмарссон, Экман-Ларссон) – 27:40 (5x5), 3:1 – Келлер (Гальченюк, Голигоски) – 33:46 (5x5), 4:1 – Арчибальд (Степан) – 59:29 (en)
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