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Худобин — о засчитанном голе: это был чистый сейв, но решение принимает лига

Худобин — о засчитанном голе: это был чистый сейв, но решение принимает лига
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал решение арбитров, засчитавших спорный гол в его ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

В концовке второго периода судейская бригада засчитала спорный гол «Чикаго». Шайба пересекла линию ворот, но при этом оказалась в ловушке российского голкипера.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Джона Шэннона.

«На мой взгляд, это был чистый сейв. Но это только моё мнение, решение принимает лига и арбитры. В целом нет смысла беспокоиться об этом, потому что мы выиграли матч. Для нас это была очень важная и нужная победа. Мы восстановились после обидного поражения от «Нэшвилла»». Будем стараться воспользоваться этим выигрышем как фундаментом. Впереди ещё много матчей», — приводит слова Худобина пресс-служба «Далласа».

Арбитры засчитали спорный гол в ворота Худобина
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