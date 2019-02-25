Монтгомери: не предполагал, что арбитры засчитают гол Каджулы

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился эмоциями после победы в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).



В концовке второго периода судейская бригада засчитала спорный гол Дрейка Каджулы в ворота голкипера «звёзд» Антона Худобина. Шайба пересекла линию ворот, но при этом оказалась в ловушке российского голкипера.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» Джона Шэннона.



«Действительно, подобные победы вдохновляют. Приятно видеть, как твои парни преодолевают серьёзные трудности. У нас шесть форвардов получили различные травмы, Джейми Бенн был вынужден уйти с площадки после двух минут матча. Было много эмоций, много разных поворотов. Скажем, я не предполагал, что засчитают гол Каджулы, но его засчитали. Так что преодолеть пришлось многое», — цитирует Монтгомери пресс-служба «Далласа».