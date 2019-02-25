Sportsnet: если Ковальчука обменяют, «Кингз» придётся платить часть его оклада

Канадский телеканал Sportsnet рассуждает о будущем форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука. Контракт россиянина с «королями» рассчитан до конца сезона-2020/21, его зарплата составляет $ 6,25 млн.



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«Если у генменеджера «королей» Роба Блэйка был бы второй шанс, он, вероятно, не стал бы предлагать Ковальчуку трёхлетний контракт, чтобы вернуть игрока из КХЛ. 35-летний хоккеист играл в каждом из звеньев команды, а в одной из ноябрьских встреч провёл на льду 6 минут 20 секунд.



Ковальчук забросил две шайбы в игре, состоявшейся 22 декабря, вернувшись в строй после травмы, из-за которой пропустил три недели. С тех пор он отличился всего шесть раз в 25 матчах. Если «Лос-Анджелес» захочет обменять Илью, трудно представить, что покупатель согласится выплачивать зарплату игрока в полном размере, поэтому «Кингз» придётся платить часть оклада», — говорится на официальном сайте Sportsnet.

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