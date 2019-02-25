ECHL: хоккеисты устроили драку перед матчем на пути в раздевалку

Необычный эпизод произошёл перед матчем регулярного чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья с участием «Брэмптон Бист» и «Ньюфаундленд Граулерс».



Два хоккеиста противостоящих команд не стали дожидаться начала встречи и решили выяснить отношения после разминки. Они сошлись в кулачном бою на пути в раздевалку.

Видео драки с участием молодых игроков перед матчем можно посмотреть в «инстаграме» TSN.



«Ньюфаундленд» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции лиги, в 54 матчах набрав 76 очков. «Брэмптон» располагается на восьмом месте, набрав на 18 очков меньше. В нынешнем сезоне команды провели 11 очных матчей, и в восьми случаях победа доставалась игрокам « Ньюфаундленд Граулерс».