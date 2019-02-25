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Итоги дня НХЛ для россиян: прерванная серия Овечкина, 44 сейва Худобина

Итоги дня НХЛ для россиян: прерванная серия Овечкина, 44 сейва Худобина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. В играх приняли участие 12 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отметиться голом в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ) и прервал серию из пяти матчей, но при этом записал на свой счёт результативный пас. Форвард Евгений Кузнецов отметился победным голом, защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников забросил шайбу. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3), а голкипер Антон Худобин отразил 44 броска из 47.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Худобин«Даллас»44 из 4793,6%4:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1-10331-19.56
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0-1010027%19.12
Орлов (з)«Вашингтон»0+102023-
Наместников (н)«Рейнджерс»1+000141-20.21
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10211100%15.44
Радулов (н)«Даллас»1+1+24520100%19.31
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-1020045%17.15
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+100440-20.02
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00000050%12.06
Куликов (з)«Виннипег»0+0-202102-14.15
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10032-12.35
Овечкин поклонился Бекстрёму. И поделил победный гол с Кузнецовым
Капитан «Вашингтона» отдал дань уважения Никласу Бекстрёму и едва не забил, но Кузнецов его опередил.
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