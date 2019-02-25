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Губарев — о травмах в «Тракторе»: с этой темой будем разбираться особо

Губарев — о травмах в «Тракторе»: с этой темой будем разбираться особо
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев поделился мнением о череде травм в команде.

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«Для «Трактора» очень важно было решить эту задачу в серьёзной конкурентной борьбе на Востоке. Если говорить про регулярный чемпионат, то мы к нему подошли с прилично укомплектованным составом, прошедшим хорошую предсезонку.

Но буквально с первого игрового месяца в «Тракторе» пошла небывалая череда травм, которая, кстати, продолжается до сих пор. Доходило до того, что играли практически без двух ведущих пятёрок. Это, конечно, накладывало отпечаток и на рисунок игры, и на реализацию голевых моментов.

С чем связаны травмы? А вот с этой темой будем разбираться особо, почему «Трактор» так выделяется в этом плане на фоне других клубов. Есть травмы объективные — от попаданий шайбы, жёстких игровых столкновений. Разбираться будем именно по поводу необъективных травм, обязательно сделаем надлежащие выводы», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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