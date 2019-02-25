Генменеджер «Трактора»: готовы биться с «Автомобилистом» в каждом матче

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев оценил состав команды и поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом».

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«В первую очередь сумели вовремя внести точечные коррективы в состав. На место травмированных игроков благодаря помощи президента клуба Бориса Дубровского и ряда спонсоров удалось подписать усиливших «Трактор» Томаса, Энлунда и Дугина.

Оставшиеся в составе опытные игроки сумели удержать ситуацию в команде на должном уровне. Прилично добавили, на мой взгляд, в мастерстве наши молодые ребята. Вообще, текучки в том смысле, что одних берём, потом с ними расстаёмся, не было. Состав покинул только Евгений Лапенков. Постарались проявить себя наши вратари.

Немаловажную роль сыграли слаженная работа тренерского штаба и менеджмента клуба. C того момента, как мы вошли в восьмёрку в декабре, всё это время оставались в зоне плей-офф. Не на последнем месте и сумасшедшая поддержка трибун. Ребята её чувствуют.

Серия с «Автомобилистом»? Прогнозов или громких заявлений делать не стану. «Автомобилист» имеет сильный состав, проводит хороший сезон. Но плей-офф всегда отличается своей непредсказуемостью. Одно скажу точно: тем составом, который сейчас в «Тракторе», мы готовы биться в каждом матче. Так что поживём — увидим.

Мысли о будущем сезоне? О будущем надо думать всегда, но сейчас основные мысли и усилия сосредоточены на выступлении «Трактора» в плей-офф», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.