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«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 25 февраля на «Чемпионате»

Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 25 февраля на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 25 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча первого раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Календарь игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей плей-офф 25 февраля:

«Металлург» — «Салават Юлаев»;
— «Локомотив» — «Сочи»;
«Йокерит» — «Динамо» М;
«Авангард» — «Ак Барс».

Таблица КХЛ за вторую половину регулярки. «Магнитка» — фаворит Востока?
«Динамо» уступило только СКА и ЦСКА, «Магнитка» — первая на Востоке, а «Адмирал» и «Сибирь» выше «Салавата».
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