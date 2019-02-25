Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 25 февраля на «Чемпионате»

Сегодня, 25 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча первого раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.
Календарь игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей плей-офф 25 февраля:
— «Металлург» — «Салават Юлаев»;
— «Локомотив» — «Сочи»;
— «Йокерит» — «Динамо» М;
— «Авангард» — «Ак Барс».
Таблица КХЛ за вторую половину регулярки. «Магнитка» — фаворит Востока?
«Динамо» уступило только СКА и ЦСКА, «Магнитка» — первая на Востоке, а «Адмирал» и «Сибирь» выше «Салавата».