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Могильный: Гулявцев остаётся в «Амуре», с игроками говорить ещё рано

Могильный: Гулявцев остаётся в «Амуре», с игроками говорить ещё рано
Хоккей / КХЛ

Президент «Амура» Александр Могильный рассказал о кадровых решениях в клубе.

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«Александр Гулявцев остаётся в клубе, с ним определились, он всем доволен в «Амуре». Заканчиваются контракты у лидеров? Прежде всего сейчас идёт работа над тем, чтобы остаться в КХЛ. А там уже будем смотреть. Если «Амур», не дай бог, исключат, то не будет смысла вести никакие переговоры. Ждём положительного решения от лиги», — сказал Могильный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Гулявцев начинал нынешний сезон в роли главного тренера «Северстали». 45-летний специалист покинул Череповец в середине ноября 2018 года. Через два месяца он возглавил «Амур», сменив на посту наставника команды Николая Борщевского.

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