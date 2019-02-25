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Генменеджер «Сан-Хосе»: Нюквист — талантливый форвард с отличным пониманием игры

Генменеджер «Сан-Хосе»: Нюквист — талантливый форвард с отличным пониманием игры
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал приобретение нападающего Густава Нюквиста в результате обмена с «Детройт Ред Уингз».

Взамен клуб из штата Мичиган получил выбор во втором раунде драфта-2019 и условный выбор в третьем раунде драфта-2020. Сообщается, что при этом 30% зарплаты хоккеисту будет выплачивать «Детройт». Условный выбор в третьем раунде станет пиком второго раунда, если «Сан-Хосе» выйдет в финал Кубка Стэнли или подпишет новый контракт с Нюквистом.

«Густав — талантливый, универсальный форвард, обладающий огромной скоростью и отличным пониманием игры. Его послужной список говорит сам за себя, и мы рады, что он появится в нашей раздевалке», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

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