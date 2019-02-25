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Тертышный: к плей-офф никто из травмированных игроков «Трактора» не поправится

Тертышный: к плей-офф никто из травмированных игроков «Трактора» не поправится
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный рассказал о предстоящей серии плей-офф с «Автомобилистом». Матчи пройдут 26, 28 февраля, 2, 4 марта и, если потребуется, 6, 8 и 10 марта.

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«Плей-офф — это другие игры. Всё, что было в регулярке, — это чемпионат, плей-офф — это плей-офф. У соперника отличная первая тройка и хороший вратарь. Нам придётся много работать в обороне.

К плей-офф из травмированных никто не выздоровеет. Играем тем составом, что есть. Если появятся травмы — будем подключать ребят из «Челмета» и «Белых Медведей». Сейчас с нами тренируется Александр Шепелев, есть ещё пара нападающих в резерве.

По вратарям решение пока не принято. Оба сыграли хорошие матчи в концовке регулярного чемпионата.

Потеря Паре для «Автомобилиста» серьёзна. Это ключевой игрок, но «скамейка» у соперника длиннее, поэтому будет кем его заменить», — приводит слова Тертышного Челябинский хоккейный портал.

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