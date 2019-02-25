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Глава Казахстанской федерации хоккея Мамин стал премьер-министром Казахстана

Глава Казахстанской федерации хоккея Мамин стал премьер-министром Казахстана
Хоккей / Прочие

Аскар Мамин стал премьер-министром Республики Казахстан, информирует сайт Казахстанской федерации хоккея. Его кандидатуру одобрил парламент. 21 февраля он был назначен исполняющим обязанности премьер-министра, а до этого занимал пост первого заместителя.

С 2008 года Аскар Мамин возглавляет Казахстанскую федерацию хоккея. На должность президента КФХ он избирался трижды. Под его руководством «Барыс» вступил в Континентальную хоккейную лигу и был создан Открытый чемпионат Республики Казахстан.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки сыграют с «Торпедо».

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