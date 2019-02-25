Зибанеджад — об обмене Цуккарелло: часть бизнеса, с которой неприятно иметь дело

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал уход из команды форварда Матса Цуккарелло. Норвежского хоккеиста обменяли в «Даллас Старз».



«Лично для меня он был человеком, который помогал во всём с первого дня и стал одним из лучших друзей. Матс помогал мне на льду и в обычной жизни. Такие ребята должны быть в раздевалке. С ними хочется побеждать. Это та часть нашего бизнеса, с которой неприятно иметь дело. Лучше, чтобы на данном этапе клуб приобретал хоккеистов. Надеюсь, что так будет у команды в следующем году», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.



В матче с «Чикаго Блэкхоукс» Цуккарелло забросил первую шайбу в составе «звёзд», а также отметился голевой передачей. При этом хоккеист повредил руку, блокируя бросок соперника. Предполагается, что на восстановление игроку потребуется около месяца.

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